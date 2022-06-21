Председатель "Единой России", заместитель главы Совета безопасности страны Дмитрий Медведев поддержал решение сына насчет вступления в партию. Об этом сообщил помощник государственного деятеля Олег Осипов.

Ранее стало известно, что секретарь генсовета "Единой России" вручил 26-летнему Илье Медведеву партийный билет. По словам сына заместителя главы Совбеза, он планирует принять участие в работе по ряду направлений.

Олег Осипов пояснил позицию Дмитрия Медведева. В частности, государственный деятель считает ненормальным, когда родные и близкие представителей руководства страны занимают невнятную позицию или противостоят интересам России, сообщает ТАСС.