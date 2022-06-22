Политолог: Европа не готова к самостоятельным действиям

"Европейскому Союзу не хватает пассионарности, чтобы сделать шаг, который они не сделали в 2004 году – превратиться из Европейского Союза в Соединенные Штаты Европы. Такая идея была еще в начале 19 века. Тогда они сделать этого не смогли, да и сейчас они сделать этого не могут", – заявил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров (полные версии программы доступны на платформе "Смотрим").

По мнению эксперта, ЕС оказался под полным влиянием США, передав им свои сначала свои военно-политические полномочия, а сейчас и экономические.

"Европейский Союз полностью растворился в атлантической повестке дня, а европейской повестки дня – нет. Национальный уровень тоже исчез. Нынешние национальные элиты не устраивают избирателя", – считает он.

Андрей Сидоров добавил, что главная идея – антироссийская, она сплачивает. И чем больше идет спецоперация, тем больше вырабатывается страшилок.

Также, по его словам, Турция имеет национальные интересы и интересы элиты. Но ее в Европе за европейскую страну не признают. Ее держат на коротком поводке.