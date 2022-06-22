Байден "просыпается", геоэкономическое поедание Европы форсируется

Политолог-американист Дмитрий Евстафьев в программе "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" и платформе "Смотрим" прокомментировал последнее заявление президента США. Джо Байден считает, что из-за конфликта на Украине между Россией и Евросоюзом будет игра на выжидание.

По сути, отмечает Евстафьев, Байден говорит, что "это европейская война".

Примерно в сентябре, предполагает эксперт, выяснится, что "все это устроили европейцы, пусть они и разбираются, а у США – другие проблемы".

"Это показывает, что спящий Джо иногда просыпается", – говорит Евстафьев.

Также он отмечает, что в американской политической элите есть люди, которые трезво оценивают тенденции. По словам политолога, "самое важное, что американцы форсируют окончательное геоэкономическое поедание Европы".

Ранее была мысль, отмечает он, что Штаты "будут доить европейцев медленно, печально, но не совсем больно", в том числе через экологическую повестку и через сланцевый газ.

"А вот теперь, мне кажется, американцы понимают, что европейский лимон надо выдавить быстро, потому что он сам чахнет и дальше давить будет нечего", – высказал политолог личное мнение.