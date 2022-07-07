На чем погорел Борис Джонсон: мнение политолога

"Мы стыдим Макрона… но кого мы стыдим?! Людей, которые всю историю своих стран действовали по принципу "хорошо то, что нам выгодно". Но раньше после слова "выгодно" стояла точка. Мы исходили из того, что западные элиты имеют большой горизонт целеполагания. Например, американская элита мыслит категориями 20-25 лет (Киссинджер, Бжезинский), европейская чуть меньше", – заявил в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" политолог Дмитрий Евстафьев.

Сейчас, по его словам, эта фраза звучит по-другому: морально то, что нам выгодно, удобно и понятно здесь и сейчас.

Что это за люди, продолжил эксперт. Вот Байден приехал в Европу, больной и немощный старик. Но даже в этом состоянии он щелкнул пальцами – и все притихли.

"Потому что Байдена растили в другую историческую эпоху, когда часть элиты значила кое-чего. А других – в тот момент, когда национальные элиты считались элитами второго сорта по сравнению с элитами транснациональных компаний. Опять же Байден получил другое образование", – сказал Дмитрий Евстафьев.

Он спросил, кто те люди, которые могут играть в комбинации длиной больше полугода?

В пример были приведены руководители Белоруссии, Китая, Турции, Индии, Индонезии, Венгрии, так как они реально осознают ответственность перед своими народами.

"Это те люди, которых реально волнует жизнь своих стран", – подчеркнул ведущий программы Владимир Соловьев.

"А Борис Джонсон погорел не на этом, – продолжил Дмитрий Евстафьев. – Он погорел на том, что выперся на теме Украины вперед американского дядюшки, сломал систему "одного окна". На Украине в кресле президента сидит вице-президент США. И то, что вице-президент не может там сидеть, не означает, что туда должен сесть премьер Великобритании".

"И вот тогда Джонсону вспомнили все. Хотя за две-три недели говорили, мол, ну ладно, всё ничего", – закончил эксперт.