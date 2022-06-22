Украинского выдали США, хотя должны были России

Власти Таиланда проигнорировали решение суда и выдали российского гражданина Дмитрия Украинского США. Как заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, россиянина вывезли из страны "в обстановке крайней секретности, которая более была похожа на похищение".

Ранее таиландские суды вынесли два противоречащих друг другу судебных решения о выдаче Украинского и в США, и в Россию. При этом было инициировано дополнительное судебное разбирательство, которое ко дню экстрадиции не было завершено.

Жена Украинского написала в МКЗПЧ жалобу на нарушение прав её супруга, пишет ТАСС. Американцы до сих пор не сообщили о задержании гражданина России, хотя такая норма содержится в консульском соглашении между РФ и США.

Украинского обвиняют в хищении средств американцев с последующей легализацией их в Таиланде. Свою вину россиянин отрицает.