Буту и Селезневу в американской тюрьме отказывают в медпомощи

Российское посольство в Вашингтоне сообщило о возмутительной и неприемлемой ситуации, связанной с отказом от предоставления медпомощи российским гражданам Виктору Буту и Роману Селезневу. Россияне сейчас находятся в американской тюрьме, у них серьезные проблемы со здоровьем. Но власти отказывают им в возможности пройти обследование и получить нужные лекарства, игнорируя просьбы дипмиссии. В тг-канале дипломаты написали об этом равнодушии и напомнили, что у США есть обязательства по отношению к россиянам, находящимся в местных тюрьмах.

Бута неправомерно задержали в 2008 году в Таиланде. Россиянина обвинили в незаконных поставках оружия в Колумбию. В 2010 году его экстрадировали в США, а спустя два года приговорили к 25 годам тюрьмы и штрафу в 15 миллионов долларов. В тюрьме мужчина перенес коронавирус.

Еще больше интересного с сайта "Смотрим" – в нашем Telegram-канале и Яндекс.Дзен, новости сайта "Вести" – на страницах ВКонтакте, Одноклассников, Яндекс.Дзен и Telegram.