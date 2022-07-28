Буту оказали медпомощь после неоднократных требований посольства России

Отбывающему тюремное заключение в США россиянину Виктору Буту, состояние здоровья которого серьезно ухудшилось, оказана медицинская помощь после неоднократных требований посольства России к властям США, заявила супруга россиянина Алла Бут в интервью телеканалу "Россия 24".

Алла Бут поговорила с супругом по телефону: "Мы с ним разговаривали исключительно о здоровье.., поскольку полгода была крайне тяжелая ситуация, когда Виктор стал жаловаться. А жалуется он крайне редко".

Благодаря усилиям посольства России в США, которое неоднократно обращалось в Федеральное бюро тюрем и Минюст США по поводу оказания медицинской помощи, эта помощь, наконец-то, частично оказана. "Виктору стало легче. По крайней мере, он мне сказал во вторник, что язвы, которые у него образовались на теле, стали затягиваться", – пояснила Алла Бут.

Что касается сообщений СМИ о том, что президент США Джо Байден поддержал предложение обменять Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, которые задержаны в России, то "знаю, что со стороны России неоднократно поднималась тема обмена. Но мы уже устали от различных спекуляций по поводу обменов. Сейчас возникает чувство страха: а вдруг это опять неподтвержденная информация", заявила Алла Бут.

"Радует, что судья, которая вынесла Виктору приговор, вступилась за него, сказав, что ее приговор был не совсем адекватен. Она сейчас выступает за обмен, возвращение Виктора на родину, считает, что он уже достаточно отсидел. Она поддерживает в этом плане инициативу со стороны США", – заключила Алла Бут.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Байден поддержал обмен Бута на Грайнер и Уилана. Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен в ближайшие дни обсудить судьбу американцев с главой МИД Сергеем Лавровым. При этом МИД подчеркнул, что Москва пока не получала обращений от Вашингтона по этому вопросу.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о появлении "таких сообщений и некоторых заявлений", но договоренностей по обмену пока нет.