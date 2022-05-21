У Виктора Бута проблемы со здоровьем, но его не лечат

Супруга бизнесмена Виктора Бута пожаловалась на условия содержания россиянина в американской тюрьме. Алла Бут рассказала РИА Новости, что уже полгода ему не оказывают необходимой медицинской помощи, хотя у Виктора Бута – серьезное кожное заболевание.

По словам Аллы Бут, американские власти ссылаются то на локдаун из-за COVID-19, то на усиление режима из-за беспорядков в другой тюрьме.

"Российские дипломаты и адвокат Виктора неоднократно требовали срочной консультации у специалиста, однако до сих пор никакой реакции на эти требования не поступило", – заявила Алла Бут.

Виктор Бут отбыл около половины срока в 25 лет заключения, который ему назначил суд. Сам Бут отрицает все обвинения.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.