Подробности покушения на главу Чернобаевской ВГА в Херсонской области

В попытке запугать тех, кто возвращает мир на освобожденные украинские территории, Киев сегодня в очередной раз применил террористические методы. Покушение на главу военно-гражданской администрации поселка Чернобаевка в Херсонской области, который ехал на работу, было совершено с помощью бомбы, заложенной рядом с дорогой в нескольких шагах от жилых домов.

Взрывное устройство было заложено между клумб. Машина проехала еще несколько метров. По инерции. Охрана главы Чернобаевской ВГА отреагировала моментально.

Глава Чернобаевской военно-гражданской администрации Юрий Турулев получил множественные легкие осколочные ранения, помощь ему была оказана на месте.

"Сработал фугасный заряд на повороте, слава Богу, мы все живы. Пострадала машина, но этим нас не запугать, дальше будем работать", – сказал Юрий Турулев.

Взрывотехники осмотрели место подрыва, обследовали окрестности. Сейчас в Чернобаевке работают криминалисты.

Кроме этого, в 4 часа утра украинские боевики обстреляли пригород Херсона Чернобаевку с помощью реактивных систем залпового огня. Все украинские боеприпасы были сбиты средствами ПВО России.