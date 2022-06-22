В результате обстрела со стороны украинских формирований населенного пункта Ровнополь под Волновахой сегодня погибли двое – женщина и ребенок. По Стаханову неонацисты выпустили ракету "Точка-У". Повреждены пять домов, также есть погибший. В Макеевке ранен один человек. В самом Донецке, как минимум, двое. Столица республики на протяжении нескольких часов была под массированным артиллерийским огнем.

Массированный обстрел столицы республики начался примерно в восемь утра. Нацисты нанесли удар по Киевскому району. Удар произошел как раз в тот момент, когда люди шли на работу.

Несмотря на обстрелы, коммунальные службы по-прежнему работают. В самой части района, который подвергся обстрелам, немноголюдно, мирные жители боятся покидать укрытия. В последнее время нацисты раз за разом бьют в одно и то же место – с небольшим временным перерывом.

Центральная улица Донецка уже как несколько недель под ударами. Вообще в Донецке не осталось безопасных мест, под огнем со стороны националистов девять районов из девяти, есть раненые. К сожалению, ежедневно погибают люди. В день по территории города выпускаются более 300 снарядов калибром 155 мм из натовского вооружения.

Люди, которые живут на окраине Киевского района, вблизи линии соприкосновения, прекрасно знают, кто и откуда стреляет по городу. Обстрел был хаотичным, цель не выбирали. Задача была накрыть как можно большую площадь. Посмотрите, сколько отверстий в стекле и в стенах, это значит, что бьют сюда осколочно-фугасными снарядами. Цель – поражение мирного населения, военных здесь нет.

Чуть больше чем за час по центральной части Донецка был выпущен 51 снаряд калибром 155 мм натовского образца. Что интересно, на улице мы не увидели воронок от разрывов. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.

На места обстрелов выезжают сотрудники Следственного комитета России, которые фиксируют каждое преступление и возбуждают уголовные дела. С начала спецоперации на Донбассе в результате обстрелов со стороны Украины погибли 190 человек. Более тысячи получили ранения.