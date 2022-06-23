Пленный украинский артиллерист признался в обстрелах гражданской инфрастуктуры

Украинский офицер, командир артиллерийской батареи лейтенант Роман Панченко признался в том, что неоднократно отдавал приказы по обстрелу домов, гостиниц, магазинов и мест отдыха в Северодонецке и его окрестностях. В отношении взятого в плен лейтенанта Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Уголовное дело против офицера 115 отдельной механизированной бригады резерва Генерального штаба ВСУ из войсковой части А-4053 возбуждено по части 1 статьи 358 Уголовного кодекса России ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"). При этом в Следственном комитете уточнили, что все обстрелы велись с обязательным использованием корректировщика огня. Это значит, что обстрелам преднамеренно подвергалась именно гражданская инфраструктура.

Роман Панченко признал, что знал, что в Северодонецке оставались более 2 тысяч мирных граждан и допускал, что кто-то из них, не принимающих участия в боевых действиях и вооруженном конфликте, может погибнуть при обстрелах.

Кроме того, сослуживец лейтенанта Илья Масляченко признался, что все солдаты из его 115-й бригады деморализованы, панические настроения в украинских войсках в СМИ замалчиваются. Наоборот, украинские СМИ создают образ, что Россия отступает по всем фронтам, чтобы граждане Украины не боялись мобилизации. Также Панченко рассказал, что за военнослужащими, чтобы они не покидали боевых позиций, следят заградотряды националистов "Айдара".

Россия 24 февраля 2022 года начала специальную военную операцию для защиты мирного населения Донбасса от артиллерийских и минометных обстрелов со стороны украинских националистов и ВСУ.