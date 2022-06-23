Си Цзиньпин призвал БРИКС бороться с односторонними санкциями

Си Цзиньпин призвал защищать мировой порядок, в основе которого стоят ООН и международное право, отказаться от менталитета холодной войны и противостояния блоков. Об этом глава КНР заявил на саммите БРИКС.

По мнению Си Цзиньпина, государства БРИКС должны выступать против односторонних санкций.

"Таким образом, большая семья "сообщества единой судьбы человечества" опередит небольшую группу гегемонов", – отметил китайский лидер.

Трансляция саммита опубликован на медиаплатформе "Смотрим".

Напомним, это 14-й саммит БРИКС. В нем принимают участие Владимир Путин, Си Цзиньпин, премьер-министр индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару и лидер ЮАР Сирил Рамафоса.