Французскому дипломату предписано покинуть Россию

Пресс-служба МИД Франции сообщила, что Москву предписано покинуть одному из французских дипломатов. Ке-д'Орсе выразил сожаление по поводу "несправедливого решения", отметив, что никаких законных оснований для этого предъявлено не было.

Глава французского внешнеполитического ведомства Катрин Колонна поручила представить предложения для ответа Москве. Она подчеркнула, что французские дипломаты действуют в соответствие с Венской конвенцией о дипотношениях 1961 года. Посол Франции в Москве Пьера Леви был вызван на Смоленскую площадь 19 июня. Ему было заявлено, что аккредитация атташе посольства по вопросам культуры Фабриса Руссо после истечения срока действия 17 июля 2022 года продлена не будет, сообщает РИА Новости.

В Москве подозревают Фабриса Руссо в том, что он организовал финансирование по скрытым схемам "независимого информационного сайта" и правозащитной организации "Мемориал". "Мемориал" был ликвидирован за нарушение российского закона об иноагентах по решению суда. Фактически Руссо объявлен персона нон грата (нежелательной персоной) в России.