Франции объявили о российских ответных мерах

В Министерство иностранных дел России в среду, 18 мая, был вызван посол Франции в стране Пьер Леви. Ему объявили об ответных мерах в связи с высылкой российских дипломатов.

Пьер Леви не стал отвечать на вопросы журналистов, которые ожидали его у министерства, но помахал им на прощание рукой, сообщает РИА Новости.

Также в ведомство вызван посол Италии в Москве. Ему тоже объявят об ответных мерах в связи с высылкой из страны российских дипломатов. На очереди испанский посол Гомес Маринес.

Ранее на Смоленской площади объявили о высылке из страны десятерых сотрудников посольства Румынии и одного сотрудника дипведомства Болгарии.

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