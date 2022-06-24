Тема:

Ситуация на Украине 18 минут назад

24 июня 2022 00:03

Новые правила призыва в ВСУ возмутили украинскую молодежь

На фоне огромных потерь украинской армии Владимир Зеленский заявил, что Киев собирается сделать призыв обязательным для всех. Подробности приводит медиаплатформа "Смотрим".

Согласно новым правилам, учиться в вузах можно будет только после службы в армии. Это решение украинского президента вызвало бурю возмущения молодежи в соцсетях. Общий смысл – "а нас-то за что?"

Ранее сообщалось, что Зеленский может взять за образец службу в армии Израиля, где призыв касается всех без исключения. Таким образом, призыв коснется и тех, кто собирается стать студентом.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях:
"Смотрим"ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен и Telegram
Вести.RuВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен и Telegram.

общество в мире студент Украина призыв новости ВСУ / Вооруженные силы Украины

Ранее по теме