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Ситуация на Украине 1 час назад

24 июня 2022 03:53

Португалия, Дания и Нидерланды против вступления Украины в ЕС

Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в Евросоюз. Глава Евросовета заявил, что это – исторический момент. Однако многие в Европе не рады, передает медиаплатформа "Смотрим".

Португалия считает, что вступление Украины в ЕС приведет к разрушению союза. Против выступили также Дания и Нидерланды. В Бельгии прямо заявили: Киеву пока рано радоваться. "Этот процесс занимает много лет, стране нужно провести много реформ, – напомнил бельгийский премьер Александр де Кроо. – Очевидно, что условия для вступления в Евросоюз – непростые. Потребуется длительное время".

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