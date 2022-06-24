ВСУ несут тысячные потери в "Горском котле"

За последние два дня потери ВСУ под Лисичанском, а также в котле под Горским и Золотым составили около двух тысяч военных. Более тысячи боевиков были ликвидированы, еще 800 человек сдались в плен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

Ранее о взятии населенных пунктов Горское и Золотое под контроль в своем telegram-канале сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Находившаяся там группировка украинских боевиков уничтожена.

По данным Министерства обороны России, сейчас в "Горском котле" заблокированы около двух тысяч украинских военных, нацистов из "Правого сектора" (запрещен в России), десятки иностранных наемников и бронетехника.

Силы неприятеля сильно истощены. Укомплектованность подразделений личным составом составляет менее 40% – только за последние сутки в этом районе сдались в плен 41 военнослужащий.

Снабжение оружием, боеприпасами, горючим и другими материальными средствами полностью прекращено, добавили в российском оборонном ведомстве.