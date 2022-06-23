Военные РФ взяли под контроль единственный путь снабжения ВСУ в Лисичанске

Российские военные совместно с союзными силами взяли под контроль единственную дорогу из Северска, по которой ВСУ завозили в Лисичанск боеприпасы. Об этом сообщили в ЛНР.

В окружение взята группировка украинских националистов в районе населенных пунктов Горское и Золотое. Там находится больше тысячи украинских военных и иностранных наемников, передает телеканал "Россия 24".

Всего, по последним данным, российская армия уничтожила около 350 военных объектов ВСУ, 13 взводов реактивных систем залпового огня и 10 артиллерийских. Перехвачены три ракеты "Точка-У" в Херсонской и Харьковской областях. Кроме того, сбиты истребитель, штурмовик и десятки беспилотников ВСУ.

Есть потери и живой силы противника. Среди убитых американские и британские наемники.