Минобороны РФ: горская группировка истощена, идет массовое дезертирство

Украинские пленные сообщили, что группировка военных, окруженная в районе населенных пунктов Горское и Золотое, истощена. Укомплектованность подразделений личным составом составляет менее 40%. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

По данным ведомства, вышестоящее украинское командование потеряло управление подразделениями.

"Снабжение оружием, боеприпасами, горючим и другими материальными средствами полностью прекращено", – пояснили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве также сообщили, что российские войска сжимают кольцо горского котла, нанося противнику непрерывное огневое поражение. Накануне была взята под контроль половина населенного пункта Золотое.

В пресс-службе Минобороны отметили, что массовый характер носят случаи дезертирства в украинских войсках.

"В районе населенного пункта Александрополь ДНР, более 30 украинских военнослужащих одного из батальонов 25-й воздушно-десантной бригады, бросив личное оружие, самовольно оставили позиции", – говорится в сообщении.

Чтобы восполнить потери в живой силе на Донецком и Луганском направлениях украинское командование вынужденно формирует в каждой области отдельные стрелковые батальоны из необученных, призванных по мобилизации, граждан, пояснили в Минобороны РФ.