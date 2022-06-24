Сдавшиеся в плен бойцы ВСУ: не было ни воды, ни еды, ни связи

Украинский военнослужащий, который сдался в плен в районе населенного пункта Горское, рассказал, что его подразделений было отрезано от остальных войск – не было ни связи, ни даже еды и воды.

"Мы находились, как на ладони, не видя противника. Если бы мы не сложили оружие, мы бы погибли без фактически боя. Было принято решение для сохранения личного состава сложить оружие", – признался другой пленный.

Также сдавшиеся солдаты ВСУ рассказывают, что их бросали в бой вообще без подготовки. Разве что давали сделать несколько выстрелов из автомата.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что окруженная в районе Горского группировка ВСУ истощена на 40%. Связь с командованием и снабжение припасами отсутствуют.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях:

"Смотрим" ‐ ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен и Telegram

Вести.Ru ‐ ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен и Telegram.