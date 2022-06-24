24 июня 2022 12:56

Песков: Турция много лет была кандидатом в ЕС, но в итоге стала независимой


Global Look Press

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отношение Кремля к предоставлению статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдавии.

Он напомнил, что более 20 лет назад работал дипломатом в Турции и пояснил, что эта страна много лет назад была кандидатом в Евросоюз, однако дальше кандидатства не продвинулась, став суверенной и независимой, передает ТАСС.

"Турция тогда готова была многим поступиться для того, чтобы стать органичной частью Европы, выйти из серой зоны и стать той самой органичной частью на стыке Европы и Азии", – заметил представитель Кремля.

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