Песков: Турция много лет была кандидатом в ЕС, но в итоге стала независимой

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отношение Кремля к предоставлению статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдавии.
Он напомнил, что более 20 лет назад работал дипломатом в Турции и пояснил, что эта страна много лет назад была кандидатом в Евросоюз, однако дальше кандидатства не продвинулась, став суверенной и независимой, передает ТАСС.
"Турция тогда готова была многим поступиться для того, чтобы стать органичной частью Европы, выйти из серой зоны и стать той самой органичной частью на стыке Европы и Азии", – заметил представитель Кремля.