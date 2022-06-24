Песков: Турция много лет была кандидатом в ЕС, но в итоге стала независимой

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отношение Кремля к предоставлению статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдавии.

Он напомнил, что более 20 лет назад работал дипломатом в Турции и пояснил, что эта страна много лет назад была кандидатом в Евросоюз, однако дальше кандидатства не продвинулась, став суверенной и независимой, передает ТАСС.