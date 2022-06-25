Загадали все желания: бриг "Россия" невероятно долго кружился на воде

Дворцовый мост Петербурга в этом году главная декорация для "Алых парусов". Впервые именно под его створками проходит парусник из сказки Александра Грина.

Кульминация праздника – белоснежный бриг "Россия" под алыми парусами входит в акваторию Невы под оглушительный аккомпанемент светомузыкального шоу. Тысячи огней взлетают в небо, и робкая петербургская ночь отступает. Светло как днём.

Вечер для выпускников в Петербурге начался задолго до этого. Главные герои вечера собирались на Дворцовой площади с семи часов вечера. В десять старт празднику дал губернатор города.

Эти "Алые паруса" были одними из самых загадочных, даже имена ведущих держались в тайне. В итоге вышедший на сцену Владимир Маркони объяснил всё просто: в прошлом году он загадал оказаться на этой сцене, и желание его сбылось.

На этот праздник пригласили 65 000 выпускников. Здесь ребята из всех регионов страны. Особо почетные гости – выпускники из Мариуполя, которых на эти "Паруса" приехало несколько сотен. Также сегодня здесь те, кто не смог увидеть бриг собственными глазами два года назад, когда "Паруса" проходили в онлайн-режиме.

Основная тема этого года – вечные ценности: любовь, дружба, родина, труд. Всё это кирпичики, из которых каждый молодой человек сложит свою жизнь. Чтобы все выпускники успели загадать желания, в этом году бриг "Россия" невероятно долго в прямом смысле кружился на воде.

Уже на следующий день вчерашние школьники разъедутся по своим городам, увозя в сердце частичку этого праздника, который точно запомнится на всю жизнь.