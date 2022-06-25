"Алые паруса": масштаб и специальные фейерверки

Впечатляющие торжества состоялись в Санкт-Петербурге. По Неве прошел величественный бриг "Россия" под алыми парусами как символ высокой мечты и безграничной веры в чудо. Более 60 тысяч выпускников смогли увидеть, как над водной гладью проплыли алые паруса, а всполохи фейерверка озарили светлое небо белой петербургской ночи.

Это впервые поднимаются пролеты Дворцового моста, и парусник изящно скользит в снопе искр – петербургская традиция в этом году органично вписана в ткань праздника. Нынешние "Алые паруса" – самые масштабные за всю историю их проведения. Маршрут брига "Россия" вдвое длиннее, чем обычно. – от Благовещенского моста до Троицкого.

На набережных – 64 тысячи выпускников. 11 лет учебы позади, эта короткая белая ночь отделяет их от взрослой жизни. Здесь же выпускники 2020 года, их праздник из-за ковидных ограничений проходил в видеоформате, и вот два года спустя они могут своими глазами увидеть волшебный парусник. Особые гости праздника – школьники из Донецкой и Луганской народных республик.

На связи с Петербургом – город-побратим Мариуполь. Там тоже яхта под алыми парусами. И большая группа мариупольских выпускников на набережных Невы. После стольких испытаний эти слишком рано повзрослевшие дети оказываются прямо в ожившей сказке.

Огонь фейерверков, воды Невы, гранит набережных, ветер, наполняющий алые паруса, складываются в красивую симфонию. Это зрелище, которое запомнится навсегда. Невероятная работа пиротехников еще и в том, чтобы сделать салют видимым белой ночью. Были заготовлены специальные фейерверки для светлого неба.

Этот праздник родом из Ленинграда, из 1968 года. Традиция была надолго прервана, но в 2005-м возрождена при участии банка "Россия". В том же году родились нынешние выпускники. У "Алых парусов" свои обычаи – открывает праздник губернатор – ударом в корабельную рынду.

В этом году "Алые паруса" посвящены Петру Первому – отцу Петербурга и русского флота, архитектору реформ, превративших нашу страну в империю. В конечном счете все, что происходит этой ночью в Неве, восходит к его эпохе. И это – еще один урок, который пригодится выпускникам в их новой жизни: нужно чтить прошлое, уверенно смотреть в будущее, верить в Россию и самих себя.