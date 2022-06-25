Зато вы все запомните этот день: Патриарх рассказал о своем падении

Патриарх Кирилл объяснял, почему упал в новороссийском храме. По словам священнослужителя, там был очень хороший пол – блестящий и гладкий. Когда на него попала святая вода, сработали законы физики и Патриарх поскользнулся. Впрочем, падение обошлось без последствий, пишет агентство РИА Новости.

"Но зато все вы запомните, конечно, сегодняшний день, как и я его запомню, но с радостью, благодарением ко всем вам, что вашими трудами был построен этот храм", – пояснил Кирилл.

Напомним, Патриарх участвовал в богослужении в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске. Судя по опубликованным кадрам, священнослужитель поскользнулся, когда спускался с амвона.