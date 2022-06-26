NYT раскрыла степень вовлеченности США в конфликт на Украине

Секретная сеть шпионов и спецназовцев из стран НАТО оказывает помощь Киеву. Журналисты издания The New York Times выяснили, что часть из них работает прямо на территории Украины. Как именно они взаимодействуют с украинскими военными? И сможет ли Запад их поддерживать долгое время?

Степень вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине раскрыла газета The New York Times. Ссылаясь на свои источники, издание сообщает, что Киеву помогает тайная сеть шпионов и спецназа США, а также их союзников по НАТО. Переброска оружия, обучение военных и предоставление разведданных. Часть этой работы выполняется прямо на территории Украины.

"Наша разведка работает рука об руку с украинской. Резидентура ЦРУ в Киеве – одна из крупнейших. Украину использовали как окно в Россию. Сейчас мы предоставляем Украине боевую разведку в режиме реального времени", – говорит военный аналитик, инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.

Однако эксперты сомневаются, что Запад сможет и дальше поддерживать высокий уровень военного содействия Киеву. По словам аналитика в области безопасности Стивена Брайена, арсеналы оружия у стран НАТО сокращаются, и быстро восполнить их не удастся. Не получается у Запада и решить экономические проблемы. Риторика американских властей о том, что в рекордной инфляции виновата Россия, становится поводом для насмешек.

- Что ты делаешь?

- Иду на заправку за бензином.

- У тебя закончился бензин?

- Нет, я просто не могу позволить себе ездить на заправку на машине. Цены так выросли.

- Да, я даже не представляю, что Байден пытается сделать…

- Эй, погоди. Байден – отличный парень, это не его вина.

- А чья?

- Путина, не так ли?

Франция в условиях энергетического кризиса вынуждена сокращать потребление газа и электричества. Так, некоторые компании планируют вновь ввести удаленку. Свои методы решения проблемы – у греческих СМИ. Репортер одного из государственных телеканалов в прямом эфире наглядно показал, как правильно воровать бензин.

Подготовиться к дальнейшему повышению роста цен на энергоносители призвал канцлер Германии Олаф Шольц. При этом немцы уже ощущают на себе, как подорожали продукты питания и выросли счета за отопление.

"Детям мы сказали, что теперь принимать душ они должны в течение определенного времени. Отопление на нижних этажах мы выключили полностью", – рассказывают жительницы ФРГ.

Если Германия начнет испытывать дефицит газа, то всему Евросоюзу грозит "эффект домино". Такое мнение выразил премьер-министр Бельгии Александр де Кро. Он подчеркнул: немецкие власти признали, что ФРГ, возможно, придется сократить часть своей экономической деятельности из-за нехватки газа. Политик уверен, что такое развитие событий окажет огромное влияние на другие европейские страны.