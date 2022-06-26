ВКС России нанесли удары по учебным центрам ВСУ

Российские Вооруженные силы с помощью высокоточного оружия уничтожили три учебных центра украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях.

По данным Минобороны РФ, на данных полигонах завершали подготовку 65-я, 66-я мотопехотные бригады и 46-я аэромобильная бригада из состава стратегических резервов Вооруженных сил Украины. Теперь эти подразделения полностью утратили свою боеготовность.

"Планировавшаяся переброска указанных соединений в зону боевых действий сорвана", – подчеркнули в российском военном ведомстве.

Для удара по учебным центрам были использованы ракеты "Калибр", отметили в Минобороны РФ.