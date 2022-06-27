Столтенберг: НАТО изменит стратегию со сдерживания на оборону

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новый военный план альянса сделает на акцент на защите стран, граничащих с Россией. Оборона восточного фланга НАТО будет радикально улучшена, рассказал Столтенберг газете The Financial Times.

Ранее глава НАТО пообещал премьер-министру Эстонии Кае Каллас, что альянс примет важные и крупные решения для "защиты каждого сантиметра территории НАТО, как мы это делали в течение 72 лет".

Ожидается, что изменения в стратегии НАТО на 10 лет будут приняты на саммите в Мадриде 28 июня.

Столтенберг отметил, что НАТО никогда не рассказывает о своих оперативных решениях, но планируется, что новые структуры США, Великобритания и Франции разрешат размещение солдат, авиации и кораблей на территории восточных членов альянса. НАТО рассчитывает, что сможет отреагировать на любую атаку в первый ее час.