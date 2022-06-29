Мадридская концепция НАТО: Россия – угроза, Зеленскому – на поле боя

Так называемая Мадридская стратегическая концепция будет принята 29 июня главами государств и правительств НАТО. Она является дорожной картой организации на ближайшие десять лет.

Как уже стало известно, в ней Россия будет названа "прямой угрозой альянсу". Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на саммит, эта стратегическая концепция "станет чертежом, как привести альянс в будущий более конкурентный и опасный мир и как обеспечить в нем безопасность НАТО и почти миллиарда его граждан".

Он отметил, что предыдущая концепция была принята в 2010 году, в ней Россия была названа "стратегическим партнером".

"Новая стратегическая концепция назовет Россию главной угрозой безопасности альянса", – заявил Столтенберг.

Кроме того, саммит НАТО указал Владимиру Зеленскому, что конфликт на Украине должен быть разрешен "только военным путем", и заверил Киев в дальнейшей помощи, передает ТАСС.

Премьер Бельгии Александер Де Кроо по прибытии на саммит НАТО рассказал, что "очень важно продолжать говорить" с Владимиром Зеленским.

"Подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя", – отметил он.

Кроме того, стало известно, что увеличение численности сил реагирования НАТО с сорока до 300 тысяч произойдет уже к следующему году.

Эти силы, рассказал Йенс Столтенберг, будут организованы и оплачиваться своими странами НАТО, но предназначаться для обороны конкретных территорий.

"Кроме того, будет проведено размещение большого количества тяжелого вооружения и снаряжения, а также складов на этих территориях", – поделился планами генсек НАТО.