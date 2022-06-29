Натовцы решили расшириться, укрепить восток, перевооружить Украину

Руководство НАТО пригласило в состав Североатлантического альянса Швецию и Финляндию. Об этом говорится в декларации саммита организации в Мадриде. Кроме того, одобрена новая Стратегическая концепция альянса. В ней утверждается, что Россия представляет наиболее существенную угрозу для безопасности союзников.

Военно-политический блок при этом отмечает, что не ищет конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для нее самой. В новой стратегической концепции НАТО отмечается, что альянс продолжит сплоченно и ответственно реагировать на российские угрозы и враждебные действия.

В документе также говорится о расширении НАТО. Такие меры укрепили безопасность Европы и стали историческим успехом.

Лидеры стран Североатлантического альянса договорились увеличить численность сил быстрого реагирования. Теперь она составит более 300 тысяч бойцов. По словам генсека НАТО, в долгосрочной перспективе альянс также обеспечит перевооружение Украины с советского на натовское оружие.

В новой Стратегической концепции организации также говорится, что альянс продолжит укреплять диалог со стремящимися в него странами. Военно-политический блок намерен развивать партнерские связи с Украиной и Грузией.

Ранее президент Зеленский возмутился поведением НАТО и сравнил альянс со старым турникетом.