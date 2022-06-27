Украинские военные пошли на подлость

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о том, что украинские военные стали призывать мирных граждан эвакуироваться, когда поняли, что им не выйти из Лисичанска. Таким образом они хотят покинуть город в гражданской одежде.

По словам Марочко, "украинское командование совместно с местным гауляйтером Гайдаем" (глава Луганской военной администрации, назначенный Киевом) разработало так называемый план эвакуации – "подлую тактику и стратегию".

"Были опубликованы в соцсетях призывы к мирным жителям эвакуироваться из Лисичанска, – рассказал представитель ЛНР. – Таким образом они хотят вместе с мирными гражданами выйти из данного населенного пункта".

Марочко уточнил, что "Гайдай прекрасно осознает, насколько это опасно", поскольку "безопасного пути отхода из города Лисичанска не существует", о чем он сам неоднократно заявлял.

"И сейчас под прикрытием женщин, стариков и детей они попытаются выехать на гражданских автомобилях, выйти в гражданской одежде из данного населенного пункта", – рассказал подполковник Народной милиции ЛНР.

Он также отметил, что такую тактику и стратегию применяли фашисты во время Великой Отечественной войны и террористические организации в Сирии, передает РИА Новости.

Андрей Марочко призвал мирных граждан не вестись на эту "подлую провокацию" и оставаться в безопасном месте.

"Если есть укрытие, не выходите из него. Сейчас идет плановая боевая работа", – обратился к мирным жителям представитель ЛНР.

По его словам, сейчас любые перемещения в Лисичанске и его окрестностях небезопасны.