Михеев: РФ надо опираться на свой вековой опыт, не копировать модель Запада

Россия всегда помогала выживать модель, которая формировалась веками. Она позволяет мобилизовывать те силы, которые не вписываются в западные модели. Об этом в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал политолог Сергей Михеев.

Он пояснил, что попытка России скопировать последние 30 лет западную модель развития была ошибкой. При этом, если Россия будет играть по правилами Запада, то у нее будут проблемы. "Вот они забрали у нас наши 300 миллиардов. А почему так получилось? Потому что Россия играла по их правилам", – считает эксперт.

Он отметил, что России нужно опирать на свой глубинный опыт веков.

По мнению Михеева, у России в настоящее время есть две реальные угрозы. Первая – ядерная война с НАТО, вторая – предательство собственной элиты, а именно той ее части, которая хочет западной модели развития.

"Консолидация вокруг собственного исторического опыта без его идеализации позволит вытянуть России любые испытания", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Россия не должна пытаться соответствовать миру Запада, так как там никогда не хотели видеть нашу страну успешной. "Их сознание – это высшая раса над нами. По сути – это их геополитический расизм", – заключил Михеев.