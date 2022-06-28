Стало известно, что будет противопоставлено американским РСЗО

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин назвал основные способы защиты от ударов из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по территории республики: разведка и контрбатарейная борьба.

Он пояснил, что данные разведки позволяют действовать на опережение, а посредством контрбатарейной борьбы можно уничтожить системы, ведущие обстрелы населенных пунктов.

Басурин сообщил также, что силы ДНР взяли под контроль порядка 60% территории республики.

По данным Штаба территориальной обороны республики, подразделения Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооруженных сил РФ установили полный контроль над 239 населенными пунктами ДНР, пишет ТАСС.

28 июня ВСУ нанесли удар по городу Перевальск в ЛНР из РСЗО HIMARS. Местные СМИ сообщают, что это первый официально зарегистрированный случай применения такой системы в Донбассе.