В Минобороны России сообщили новые данные о спецоперации на Украине. Противник продолжает нести значительные потери.

Высокоточным оружием наземного и воздушного базирования с 5 по 20 июля на Украине уничтожено четыре пусковые установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Две из них находились в районе населенного пункта Малотарановка, третья в районе Красноармейска, а четвертая — на восточной окраине Константиновки.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на Украине уже находятся американские ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS, дальность которых составляет до 300 километров.