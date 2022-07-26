Российский зенитчик рассказал, как военные научились бороться с HIMARS в Донбассе

В Донбассе российские силы ПВО научились противостоять американской системе залпового огня HIMARS. По словам офицер зенитных войск из группировки "О" ("Отважные"), его батарея сбила уже не одну ракету HIMARS, хотя это было нелегкой задачей.

Вооруженные силы Украины начали применять американские системы HIMARS в Донбассе с конца июня. Всего США и его союзники обязались предоставить Киеву более 20 таких систем, 12 комплексов уже переданы украинцам.

"Зенитно-ракетный комплекс "Бук М-3" я считаю сейчас самым хорошим универсальным средством противовоздушной обороны", – рассказал офицер РИА Новости.

Он отметил, что реактивные снаряды HIMARS стали самой сложной целью, так как летят на большой высоте. Цель считается малоразмерной, высокоскоростной, а время для принятия решения минимальное. Тем не менее, сбить их реально.

"Профессионализм наших воинов повысился до самого максимального уровня, и сейчас проблемы не составляет бороться и с данной системой", – указал он.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в Хмельницкой области был уничтожен арсенал с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и крупнокалиберным гаубицам М777.