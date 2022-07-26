Российский зенитчик рассказал, как военные научились бороться с HIMARS в Донбассе

Вооруженные силы Украины начали применять американские системы HIMARS в Донбассе с конца июня. Всего США и его союзники обязались предоставить Киеву более 20 таких систем, 12 комплексов уже переданы украинцам.
"Зенитно-ракетный комплекс "Бук М-3" я считаю сейчас самым хорошим универсальным средством противовоздушной обороны", – рассказал офицер РИА Новости.
Он отметил, что реактивные снаряды HIMARS стали самой сложной целью, так как летят на большой высоте. Цель считается малоразмерной, высокоскоростной, а время для принятия решения минимальное. Тем не менее, сбить их реально.
"Профессионализм наших воинов повысился до самого максимального уровня, и сейчас проблемы не составляет бороться и с данной системой", – указал он.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в Хмельницкой области был уничтожен арсенал с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и крупнокалиберным гаубицам М777.