Тема:

Обмен санкциями 1 час назад

28 июня 2022 21:06

США сделали приятно Канделаки, внеся ее в санкционный список

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала свое попадание в санкционный список США. Она отметила, что ей приятно оказаться в ряду достойных людей, которые умеют отделять зерна от плевел.

В своем Telegram-канале Канделаки написала, что Россия для нее и ее семьи всегда была и будет Родиной. Также телеведущая согласилась на предложение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой отметить попадание в санкционный список.

Канделаки рассказала, что с сочувствием относится к тем, кто пытается усидеть на двух стульях или вовсе пересел на один, но иноземный.

О новых ограничениях со стороны Вашингтона стало известно во вторник, 28 июня. В санкционный список США внесли 50 физических лиц и свыше 110 структур.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях:
"Смотрим"ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен и Telegram
Вести.RuВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен и Telegram.

общество политика Тина Канделаки США/Америка санкции новости

Ранее по теме