Подруга Джефри Эпштейна осуждена за сексуальную эксплуатацию детей

Бывшая любовница американского финансиста Джеффри Эпштейна Гилейн Максвелл приговорена судом в Нью-Йорке к 20 годам лишения свободы за предоставление высокопоставленным лицам несовершеннолетних девушек в качестве сексуальных партнерш. Об этом сообщает ТАСС.

Вина Гилейн Максвелл уже была доказана судом ранее. Вопрос был только в том, сколько лет она проведет в тюрьме. Гособвинение 23 июня запросило для нее наказание от 30 до 55 лет лишения свободы. Во вторник суд назначил экс-подруге Джеффри Эпштейна в виде 20 лет лишения свободы.

Максвелл вменялось в вину то, что она находила и склоняла к предоставлению сексуальных услуг нужным людям несовершеннолетних девочек и устраивала так, чтобы жертвы не обращались в полицию.

Гилейн Максвелл является дочерью Роберта Максвелла – владельца одного из старейших издательств мира Macmillan. Она была любовницей финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего жизнь самоубийством в тюрьме. Эпштейн был задержан в июле 2019 года, а через месяц его обнаружили мертвым в камере. Джеффри Эпштейна подозревали в том, что он устраивал в своем доме встречи для своих высокопоставленных и известных знакомых с несовершеннолетними девочками.