"Это что — расизм?" Случай с министром в ООН

Основной задачей Киева, по просьбе которого 28 июня состоялось срочное заседание Совета безопасности ООН, было преодоление "усталости" от украинской проблемы. Также руководству Украины хотелось создать благоприятный фон для наращивания масштабов военной поддержки со стороны Запада, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Увы, достичь поставленной цели украинскому президенту Зеленскому не удалось, отметила дипломат, хотя страны Запада в нарушение сложившейся практики Совбеза ООН продавили участие Зеленского в мероприятии по видеосвязи. По словам Захаровой, раскрученное лицо шоумена Зеленского, конечно, должно было появиться в кадре. При этом неделю назад в такой же возможности участвовать по видеосвязи было отказано министру иностранных дел Центральноафриканской Республики.

"Это что – расизм?" – поинтересовалась Захарова, пояснив, что представителю африканского континента отказали в том, на что дано право белому человеку.

По ее мнению, те, кто не дал возможности представителю африканского континента подключиться по видеосвязи, тогда как представителю так называемого западного сообщества такая возможность и привилегия была оказана, непременно должны объясниться.