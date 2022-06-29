Озвучено условие возвращения смертной казни в России

Вернуть смертную казнь в Россию можно только в случае принятия новой конституции. Об этом сообщил председатель Конституционного суда страны Валерий Зорькин во время лекции на Петербургском международном юридическом форуме.

По словам государственного деятеля, было бы большой ошибкой свернуть с пути гуманизации законодательной политики, по которому Россия шла последние десятилетия. Кроме того, подчеркнул Зорькин, отказ от моратория на смертную казнь стал бы очень плохим сигналом обществу, сообщает ТАСС.

Председатель Конституционного суда напомнил, что Россия, присоединившись к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, взяла на себя обязательство ввести мораторий на смертную казнь.

В феврале этого года замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил о том, что Россия уже сейчас может начать применять смертную казнь. Для этого, по его словам, нужна лишь политическая воля.