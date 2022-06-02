02 июня 2022 13:45

Кремль: вопрос о возвращении смертной казни не обсуждается

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировал слова нового лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о возможности отмены моратория на смертную казнь.

Он заявил, что такого вопроса на повестке дня в Кремле нет.

"Мы не обсуждаем этот вопрос", – сказал Песков.

Ранее Слуцкий заявил о возможности отмены моратория на смертную казнь в России после проведение референдума.

По словам Пескова, в Кремле никак не менялась позиция на этот счет.

"Ситуация де-факто никак не меняется. Она и де-факто, и де-юре остается", – сказал Песков.

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