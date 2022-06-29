Президент России не получал писем от отца марокканского наемника

Пресс-секретарь президента России сообщил о том, что Кремль пока не получал письмо от отца приговоренного в ДНР к смертной казни марокканца Брагима Саадуна. Ранее стало известно, что он обратился к Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына.

Отец приговоренного к смерти в своем письме написал, что Брагим Саадун впутался "в эту войну" совершенно напрасно. Семья наемника верит в справедливость правосудия в ДНР.

Также отец приговоренного обратил внимание на то, что глава ДНР предоставил семье возможность присутствовать на заседаниях апелляционного суда. Такое развитие событий они сочли положительным.

О письме сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, отец марокканца связался с арабской редакцией и попросил передать Владимиру Путину письмо.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни двух подданных Великобритании и мароканца. Их обвинили в наемничестве и совершении действий, которые направлены на захват власти и свержение конституционного строя республики.