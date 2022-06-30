На Урале таксист без прав насмерть сбил 7-летнего ребенка и сбежал с места ДТП

В Свердловской области водитель такси без прав насмерть сбил 7-летнего мальчика. После аварии виновник смертельного ДТП попытался скрыться в другом городе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Трагическое ДТП произошло накануне вечером, 29 июня, в Серове. 56-летний автомобилист, находясь за рулем машины Daewoo Nexia, совершил наезд на перебегавшего дорогу ребенка. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

В момент аварии в машине находились пассажиры. Они почувствовали удар и попросили таксиста остановиться. Когда граждане покинули салон автомобиля и начали вызывать на место происшествия медиков, водитель, пользуясь моментом, уехал.

По факту гибели ребенка в отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП". Подозреваемого задержали ближе к полуночи. Он признался, что сбил мальчика и сбежал, потому что испугался.

"После ДТП водитель бросил автомобиль на парковке возле магазина, переоделся и уехал на автобусе в Краснотурьинск. Вернулся поздним вечером на попутке, зашел в магазин, где его задержали сотрудники полиции", — сообщили в правоохранительных органах.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. В ходе допроса стало известно, что в январе текущего года его лишили водительских прав на 19 месяцев за вождение в нетрезвом виде.

Отметим, что на момент задержания автомобилист тоже был пьян. В разговоре с правоохранителями он сказал, что выпил уже после инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.