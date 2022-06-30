Берни Экклстоун "принял бы пулю" за Владимира Путина

Бывший руководитель чемпионата мира по кольцевым гонкам Формула-1 Берни Экклстоун считает президента РФ Владимира Путина "разумным человеком", более того, он бы "принял пулю за него".

"Он первоклассный человек и верит, что то, что он делает для России, – правильно", – заявил Экклстоун в эфире программы Good Morning Britain на телеканале ITV.

Далее британский бизнесмен заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не приложил достаточно усилий, чтобы не доводить ситуацию до вооруженного конфликта.

"Как я понимаю, он раньше был комиком по профессии, и я думаю, что, похоже, он хочет продолжить эту профессию", – заявил Экклстоун.

Экс-глава Формулы-1 также попросил не забывать, сколько раз США вторгались в страны, которые ничего общего с ней не имеют, пишет РИА Новости.

"Я имею в виду, это дело Америки, они любят войны", – заключил Экклстоун.