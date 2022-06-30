30 июня 2022 21:14

МИД России удивлен реакцией британского посольства

фото: Екатерина Воробьёва

Посольство Великобритании в Москве опровергло сообщение о том, что их посол Дебора Броннерт была вызвана в российское Министерство иностранных дел. В ведомстве заявили, что речь идет о якобы рутинной встрече.

На Смоленской площади удивлены реакцией британского посольства. Дипведомство не понимает, как посол Соединенного Королевства не может знать, где провела день и чем занималась. "Списали бы на амнезию", — отметили в МИД России.

Посол Великобритании была вызвана на Смоленскую площадь из-за хамских высказываний руководства ее страны. Дипломату вручили памятную записку, в которой заявлено о неприемлемости оскорбительной риторики.

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