МИД России удивлен реакцией британского посольства

Посольство Великобритании в Москве опровергло сообщение о том, что их посол Дебора Броннерт была вызвана в российское Министерство иностранных дел. В ведомстве заявили, что речь идет о якобы рутинной встрече.

На Смоленской площади удивлены реакцией британского посольства. Дипведомство не понимает, как посол Соединенного Королевства не может знать, где провела день и чем занималась. "Списали бы на амнезию", — отметили в МИД России.

Посол Великобритании была вызвана на Смоленскую площадь из-за хамских высказываний руководства ее страны. Дипломату вручили памятную записку, в которой заявлено о неприемлемости оскорбительной риторики.