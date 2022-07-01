Der Spiegel: Германия требует открыть калининградский транзит

Германия не согласна с Литвой по поводу запрета на транзит российских товаров в Калининградскую область. Речь идет о перевозке из РФ в РФ, поэтому запрещать это нельзя, пишет газета Der Spiegel со ссылкой на немецкое правительство.

Напомним, 18 июня Литва запретила транзит в Калининградскую область товаров, которые попали под антироссийские санкции.

Власти российского региона выразили надежду, что перевозки скоро возобновятся, однако, при необходимости, Калининградская область может перейти на снабжение по морю.

Кремль, в свою очередь, ожидает решения Еврокомиссии. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ЕК знает об озабоченности Москвы.