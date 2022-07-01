Екатеринбурженка продавала дворняжек под видом породистых собак

В Екатеринбурге перед судом предстанет местная жительница, которая продавала подобранных на улице или взятых бесплатно собак и кошек, выдавая их за породистых животных.

Всего женщине удалось обмануть двенадцать человек на общую сумму более 130 тысяч рублей.

Так, по версии следствия, ранее судимая 45-летняя женщина брала к себе котят и щенков с улицы или у людей, которые отдавали питомцев "в хорошие руки", а потом в интернете размещала объявления о продаже, выдавая их за породистых животных. Уточняется, что цена за животных назначалась значительно ниже обычной.

По информации правоохранительных органов, фигурантка была сведуща в том, какой должна быть та или иная порода – это помогало ввести в заблуждение потенциальных владельцев домашних питомцев.

В настоящее время обвиняемая задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело.