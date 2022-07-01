В Конго похоронили зуб Лумумбы

Напомним, от Лумумбы сохранился только один зуб. 20 июня родственники политика передали его бельгийским властям, которые, в свою очередь, отправили зуб в Конго.

Останки Лумумбы поместили в мавзолей, который специально построили в центре Киншасы, пишет агентство ТАСС.

Патрис Лумумба – национальный герой Конго, который выступал за освобождение страны от колониального гнета Бельгии.

В 1961 году он вместе с несколькими соратниками был арестован и вывезен в непризнанное государство Катангу. Там Лумумбу сначала пытали, а потом расстреляли. Известно, что на казни присутствовали бельгийские военные.

Тело политика расчленили и растворили в кислоте, чтобы могила Лумумбы не стала местом паломничества.