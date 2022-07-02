02 июля 2022 05:20

Вратаря сборной РФ по хоккею Ивана Федотова задержали за уклонение от армии


Instagram / Хоккейный клуб ²Трактор⌡

Вратаря клуба НХЛ Philadelphia Flyers и сборной России по хоккею Ивана Федотова задержали сотрудники военкомата. Это случилось в Санкт-Петербурге.

Возможная причина задержания – уклонение спортсмена от службы в Вооруженных силах РФ или альтернативной гражданской службы. Военная прокуратура обратилась по поводу игрока в полицию Санкт-Петербурга. Как отмечается, у прокуратуры достаточно оснований для того, чтобы считать Федотова уклонистом.

В ЦСКА, за который голкипер выступал в минувшем сезоне КХЛ, прокомментировали случившееся. "Мы уверены, что компетентные органы разберутся в ситуации", – заявили в клубе.

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