Вратаря сборной РФ по хоккею Ивана Федотова задержали за уклонение от армии

Вратаря клуба НХЛ Philadelphia Flyers и сборной России по хоккею Ивана Федотова задержали сотрудники военкомата. Это случилось в Санкт-Петербурге.

Возможная причина задержания – уклонение спортсмена от службы в Вооруженных силах РФ или альтернативной гражданской службы. Военная прокуратура обратилась по поводу игрока в полицию Санкт-Петербурга. Как отмечается, у прокуратуры достаточно оснований для того, чтобы считать Федотова уклонистом.

В ЦСКА, за который голкипер выступал в минувшем сезоне КХЛ, прокомментировали случившееся. "Мы уверены, что компетентные органы разберутся в ситуации", – заявили в клубе.