Нападение акулы в Египте. Подробности

Эти шокирующие кадры облетели весь мир. На курорте Сахль-Хашиш, в 18 километрах от Хургады, акула напала на 68-летнюю гражданку Австрии. Хищница откусила у пострадавшей руку и ногу. Шокированные очевидцы наблюдали, как женщина попыталась самостоятельно вернуться на сушу. Некоторые люди с берега пытались отвлечь акулу. Причем спасателей в момент ЧП поблизости почему-то не было.

Спасти пенсионерку медицинским службам не удалось. По официальной версии, она скончалась от болевого шока. Власти приступили к расследованию обстоятельств трагедии и запретили на три дня купание и другие водные развлечения в этом районе.

Сотрудники отелей Хургады не исключают, что нападение могли спровоцировать сами туристы – они кормят рыб с берега и понтонов, а скопление потенциальной добычи, в свою очередь, привлекает хищников. Кроме того, на территории Египта законодательно запрещено плавать в море до семи утра и после захода солнца.

Для Хургады случаи нападения акулы на человека единичны. Но если брать все побережье Египта, то за последние 15 лет статистика насчитывает более 10 атак хищника. Последний случай был зарегистрирован в 2020 году в заповеднике Рас-Мухаммед на Синае. Туда регулярно возят желающих поплавать в коралловых джунглях. В результате пострадали трое туристов. Виновницей инцидента признали 2-метровую длиннокрылую акулу.

В августе 2018 года на пляже севернее Марса-Алама обнаружили тело чешского туриста, погибшего из-за укусов хищника. Годом ранее в этом же районе пострадала 20-летняя туристка из Австрии – она получила рваную рану бедра. В июне 2016 года ноги лишился 23-летний египтянин. Он нырял неподалеку от популярного местечка Айн-Сохна, в 30 километрах от входа в Суэцкий канал.

А самая известная серия нападений акулы датирован 2010 годом. 1 декабря сразу трое россиян и один украинец получили тяжелые травмы в результате атаки акулы севернее Шарм-эль-Шейха в бухте Рас-Насрани. А спустя всего 4 дня в этом же районе погибла женщина из Германии.