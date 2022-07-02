Пандемия идет на спад: стоит ли и дальше прививаться от ковида

В эфире программы "Доктор Мясников" на канале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что коронавирус остается с нами навсегда, а новые подвиды "омикрона", выявленные недавно, на 30 процентов более заразны, чем первый вариант этого штамма. Более того, прежняя вакцинация на них практически не действует.

"Вы все по неграмотности думаете, что коронавирус пришел в 2020 году. Коронавирус у нас с 1960-х годов. Четыре разновидности человеческого коронавируса, – рассказал Мясников. – Все болели – дети, взрослые, по много-много раз. После него нет иммунитета практически. Так вот, если тем коронавирусом до 2020 года заболевал пожилой человек с хроническими заболеваниями и получал коронавирусную пневмонию, смертность была 10 процентов. Умирал каждый 10-й. От вируса, который сегодня куда слабее, чем "омикрон". Поэтому прекращать защищаться рано".

По словам Мясникова, привычка защищаться от вируса – полезная. В случае с "омикроном" может подойти вакцина в виде спрея.

"Вирус гриппа, предыдущие разновидности коронавируса и сегодняшние "омикроны" – все попадают (в организм человека – ред.) через нос. И вот тут стоит преграда (…), здесь находится мукозальный иммунитет естественный, который этот вирус не пускает дальше, – отметил врач. – поэтому мы и говорим, что интерферон альфа-2B, например, в виде капель или спрея может усиливать локальный иммунитет и может препятствовать развитию болезни".

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