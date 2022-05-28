Доктор Мясников подсказал, как избежать мучительной смерти

Прививки, самые полезные продукты и пандемия с миллионами жертв и новых заболевших ежегодно: об этом и о многом другом рассказывает врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы "Доктор Мясников" на телеканале "Россия 1".

В рубрике "Простые истины" он дает несколько советов к дачному сезону – например, рекомендует обязательно привиться от столбняка. Эту прививку, по его словам, необходимо делать раз в 10 лет – ведь можно заразиться столбняком, даже уколовшись о шип розы. А смерть от столбняка, по словам Мясникова, мучительна.

"Я уже молчу про ржавые гвозди, я молчу про открытые раны. Вы должны быть вакцинированы. И не только от столбняка", – говорит он.

Для жителей некоторых регионов нашей страны – например, Сибири – крайне важно быть привитыми от клещевого энцефалита. Советует Мясников и вакцинироваться от гепатита A.

Еще одна простая истина от известного доктора – беречь себя от меланомы и других видов рака кожи, который вполне можно получить не только на курортах в жарких странах, но и у себя на даче. Тем более, что, например, в Подмосковье, мы чаще всего не думаем о том, чтобы защитить себя от солнца.

Нужно защищаться от ожогов – носить майки, шорты, использовать солнцезащитный крем и правильно его применять. Также Мясников напоминает: уезжая на дачу, возьмите с собой достаточный запас всех необходимых лекарств. И всегда имейте на даче "примитивные скоропомощные лекарства на эти случаи жизни", напоминает он – обезболивающее, хотя бы одно наименование антибиотика, перевязочный материал.

В рубрике "Тайны еды" телеведущий и врач рассказывает о полезных продуктах, среди которых овощи, обязательно фрукты и орехи. Здесь же – рыба, чеснок, кофе, миндаль и черника.

Отвечая на вопросы зрителей, Александр Мясников рассказывает от таком неприятном заболевании, как геморрой. Среди прочего он напоминает: это заболевание может приводить к тяжелым, смертельно опасным кровотечениям.

Раздел "Актуальная тема" Мясников посвятил туберкулезу – пандемии с миллионами жертв ежегодно, с миллионами новых заболевших каждый год. Она, вероятно, является ровесницей человечества, при этом лекарства сегодня не работают, появляются бактерии, устойчивые ко всем видам лекарств, а статистика туберкулеза ужасает. Бактерией туберкулеза, отмечает Мясников, заражено до четверти населения Земли, а примерно у 10% зараженных болезнь переходит в активную форму.

Во Всемирной организации здравоохранения планировали пусть не победить туберкулез, но хотя бы резко его уменьшить. Он пошел было вниз после 2003 года, говорит Мясников, но потом грянул ковид, были разрушены все усилия по борьбе с туберкулезом и его предотвращению – все рухнуло, и вспыхнули СПИД и туберкулез.

Главная же проблема с туберкулезом, по словам Мясникова – в том, что само его лечение приводит к тому, что бактерии перестают реагировать. Что касается прививки от туберкулеза – БЦЖ – то она не защищает полностью, но защищает детей до 15 лет.

"У нас такой уровень туберкулеза, что у нас БЦЖ делается, чтобы хотя бы прикрыть самый ранимый возраст", – отмечает врач.

Заключительную часть нового выпуска своей программы доктор Мясников посвятил респираторным инфекционным заболеваниям. Когда надо бить тревогу, если заболел ребенок или, наоборот, пожилой человек?

По словам врача, все зависит от симптомов. Например, если ребенок с температурой 39 бегает, ест, играет, пьет много жидкости – у него, возможно, вирусная инфекция, но нет интоксикации, его молодой организм реагирует так, как нужно, и вирус при температуре выше 38 градусов перестает размножаться.

Если же ребенок перестал кушать, пить, он заторможен, сонлив, вял, а температура всего 37 – надо вызывать скорую. Особенно если у ребенка появилась сыпь, говорит Мясников: это может быть признаком менингита или других пневмококковых инфекций.

Другой сигнал для того, чтобы обратиться к врачу – одышка, которая может сопровождать симптомы простуды. Одышка, особенно продолжительная, может говорить об осложнении на легкие.

Что касается температуры, то мы "лечим не градусником", говорит Мясников, однако надо понимать, когда температура – нормальная реакция вашего тела на инфекцию, на раздражитель, которая идет вам на пользу, а когда запускается механизм, который может дальше навредить вашему здоровью.

Как минимум если температура не сбивается жаропонижающими больше, чем 2 дня, это повод вызвать врача.

"Это значит, защитные механизмы не сработали и что-то пошло не так", – говорит Мясников.

А если у больного не проходит тошнота и рвота, то надо вызывать врача даже с нормальной температурой – это грозит обезвоживанием организма. А обезвоживание – это очень серьезный симптом, и у пожилого человека – либо у молодого – это может повлечь даже остановку сердца.

Нельзя забывать, что помимо ковида, "крики и вопли" по поводу которого пока что отступили, есть тысячи других вирусов и бактерий, которые могут повредить нашему здоровью, говорит Мясников. И все мы должны знать принципиальные симптомы, при которых нельзя затягивать с обращением к врачу.